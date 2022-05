Scholz: Außenministerin Baerbock wird in die Ukraine reisen

Stand: 05.05.2022, 19:31 Uhr

Nach wochenlanger Verstimmung zwischen Deutschland und der Ukraine soll Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Kürze nach Kiew reisen. Das kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstagabend an.