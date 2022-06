Ukraine: Bundeskanzler Scholz in Kiew eingetroffen

Bundeskanzler Olaf Scholz, der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Regierungschef Mario Draghi sind in Kiew eingetroffen. Der Zeitung "La Repubblica" zufolge nahmen sie gemeinsam den Nachtzug in die ukrainische Stadt. Der französische Botschafter in Kiew, Etienne de Poncins, veröffentlicht auf seinem Twitter-Account ein Foto aus der Zeitung, das die drei Politiker in einem Zug zeigt.

Die Reise soll ein Zeichen der Unterstützung der EU für die Ukraine im Kampf gegen Russland sein. Macron hatte am Vortag bei seinem Besuch auf einem Nato-Stützpunkt in Rumänien gesagt: "Wir müssen als EU politische Signale an die Ukraine senden (...) und zwar noch vor dem EU-Gipfel, der wichtige Dinge zu beschließen hat."

Zug in Polen bestiegen

Die Staats- und Regierungchefs hatten den Zug in Polen bestiegen. Laut dem ZDF waren die Staats- und Regierungschefs in der Nacht vom polnischen Rzeszow aus aufgebrochen.

Kiew hat Deutschland, Frankreich und in geringerem Maße auch Italien eine zögerliche Unterstützung der Ukraine vorgeworfen und erklärt, die Länder würden nur langsam Waffen liefern und ihren eigenen Wohlstand über die Freiheit und Sicherheit der Ukraine stellen.