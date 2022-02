Scholz: 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr

Die Bundeswehr soll über ein Sondervermögen 100 Milliarden Euro für Investitionen und Rüstungsvorhaben erhalten. Das Geld werde mit dem Bundeshaushalt 2022 bereitgestellt. Das kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) heute im Bundestag an.

Jährlich deutlich mehr Geld für Bundeswehr