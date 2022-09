Via Instagram zur Beauty-OP: Das Risiko von Schönheits-Trips in die Türkei

OP-Planung per Whatsapp-Chat

Wen die Hochglanz-Bilder auf Social Media beeindrucken, dem wird die Kontaktaufnahme zu den Chirurgen in der Türkei leicht gemacht: Oft sind Telefonnummern gleich mit angegeben, kategorisiert nach verschiedenen Ländern. Je nachdem, woher die Patienten anreisen.

Auch Marias Chirurg gibt auf seiner Seite eine Telefonnummer für Patientinnen und Patienten aus Deutschland an. Via Whatsapp nahm Maria Kontakt auf, ihr antwortete eine Assistentin, die Deutsch spricht.

"Dann ging das eigentlich ganz schnell. Ich musste ihr Bilder zukommen lassen und dann habe ich einen Kostenvoranschlag bekommen."

3.700 Euro bezahlt Maria für die Brustvergrößerung und -straffung, etwa 5.000 bis 6.000 Euro günstiger als in Deutschland. Der Aufenthalt im 5-Sterne-Hotel ist inklusive. Den bucht die Klinik gleich mit.

Alles wirkt wie ein Rund-um-Sorglos-Paket. Auf Risiken wird Maria vor ihrem Flug nach Istanbul nicht hingewiesen. Auch Kontakt mit dem Chirurgen gibt es vorher nicht.

Operation in Istanbul: Schnell rein, schnell raus

An einem Sonntag fliegt Maria im Frühjahr nach Istanbul. Noch am selben Tag findet das Narkosegespräch statt. Der Anästhesist spricht Türkisch, eine Dame übersetzt auf Englisch. Beide Sprachen beherrscht Maria gar nicht oder schlecht. Sie war davon ausgegangen, dass die Assistentin der Klinik dabei ist und übersetzt.

Am nächsten Tag findet die OP statt - und das erste Gespräch mit dem Chirurgen. Vorher bezahlt sie noch die 3.700 Euro in bar. Eine Quittung erhält sie nicht.

Etwa 15 Minuten hat das Gespräch gedauert, erinnert sich Maria. Der Arzt sprach Türkisch, die Assistentin übersetzte. 15 Minuten inklusive Anzeichnen der zu operierenden Stellen, Aufklärung über die OP und deren Risiken und den weiteren Behandlungsverlauf.

Und auch hier erhält Maria nach eigenen Angaben nichts Schriftliches - weder den OP-Vertrag noch den Aufklärungsbogen.

Nachsorge? Fehlanzeige!

Zurück in Deutschland nach der OP bemerkt sie gleich, dass etwas nicht stimmt und die Wunde nicht richtig zu verheilen scheint. Als sie die Assistentin anschreibt, rät die ihr, sich mit der Hausapotheke zu behelfen. Kontakt zum Chirurgen gibt es wieder nicht.

Die Assistentin rät Maria per Chat zum Griff in die Hausapotheke.

Wochenlang probiert es Maria mit Desinfektion und Wundheilsalbe, bevor sie sich schließlich an einen deutschen Facharzt wendet. Der diagnostiziert ihr eine Wundheilungsstörung und rät dringend zu einer schnellen Entfernung des Implantats. Wegen des Lochs unter der Brust drohe eine Sepsis.

Die Klinik in Istanbul sieht das anders. Sie bietet eine Nach-OP an mit Säuberung der Wunde. Mehr nicht. Marias Facharzt, der auch als Gutachter arbeitet, Prof. Philip Zeplin, sagt: " Das wäre nie zugeheilt ." Er rät zu einer Entfernung des Implantates. Konsequenz für Maria: Sie muss sich einer Operation unterziehen.

Möglicherweise steht in ein paar Monaten also eine weitere OP an, zum Aufbau der Brust. Inklusive aller Kosten hätte Maria die OP auch gleich in Deutschland durchführen lassen können. Die gesetzlichen Krankenkassen kommen für solche Folgekosten nach medizinisch nicht notwendigen Operationen in der Regel nicht auf.

