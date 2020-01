Neusser Kunstschnee auf Reisen - Fragen und Antworten

Es ist Winter, doch in Deutschland mangelt es an Schnee – weshalb die weiße Pracht immer häufiger künstlich produziert wird. Schon für den Biathlon Weltcup am Wochenende in Gelsenkirchen wurde tonnenweise Schnee hergestellt. Und zwar in der gut 50 Kilometer entfernten Skihalle in Neuss.

In Gelsenkirchen wurde die kalte Masse dann auf Lkw beladen und abtransportiert. 370 Kilometer quer durch Deutschland nach Oberhof in Thüringen, wo der Schnee für das nächste Biathlon Weltcup-Rennen gebraucht wird.