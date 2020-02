Schnee behindert Verkehr in NRW

Kommt er jetzt doch noch, der Winter? Ein plötzlicher Wintereinbruch hat den Berufsverkehr im Land ausgebremst. Seit dem frühen Mittwochmorgen (26.02.2020) gibt es durch den Neuschnee Unfälle und steckengebliebene Fahrzeuge.

In höheren Lagen wie im Ennepe-Ruhr-Kreis meldete die Polizei etliche Blechschäden. Rutschige Fahrbahnen gibt es vor allem auf der Autobahn 45 im Sauerland. In Richtung Dortmund kamen die Räumdienste kaum nach, die Autos fuhren oft nur im Schritttempo. In einer rutschigen Auffahrt verkeilten sich zwei Lastwagen. Auch auf der A1 geht es streckenweise nur noch langsam voran.

20 Unfälle in 90 Minuten

In Wuppertal mussten viele Busse anhalten. Dort gab es laut Polizei "sehr viele Unfälle wegen Glätte". Bisher sei allerdings niemand verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. "Innerhalb von 90 Minuten hatten wir bestimmt 20 Unfälle", sagte der Sprecher: "Tendenz steigend."

In Teilen des Bergischen Landes fallen die Busse aus

In Remscheid geht es auf einigen Hauptstraßen nicht mal mehr im Schritttempo voran, die Streudienste stecken selbst im Berufsverkehr fest und kommen nicht weiter. Auch auf vielen Landstraßen im Siegerland haben sich LKW festgefahren und behindern den Verkehr.

Die Autobahnen rund um Wuppertal waren ebenfalls voll. Auf der Autobahn 46 mussten Autofahrer viel Geduld mitbringen, hier staute sich der Verkehr auf mehr als zehn Kilometern, wie das WDR-Verkehrsstudio mitteilte. Auch auf der A 43 gab es Behinderungen durch den Schnee.

Schneefall gibt es ebenfalls in Teilen der Eifel, im Münsterland, am Niederrhein und im Ruhrgebiet.