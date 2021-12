Schnee und Glätte auf NRW-Straßen

In den Höhenlagen von NRW behindert Schnee den Verkehr - vor allem sind das Siegerland und das Bergische Land betroffen. Wegen Glätte hat es auch schon die ersten Verkehrsunfälle gegeben: Auf der A46 hat sich bei Haan am frühen Morgen ein Fahrer mit seinem Auto überschlagen und schwer verletzt. Die Polizei im Bergischen Land meldetet mehrere Blechschäden. Glatte Straßen und Verkehrsbehinderungen gibt es auch in der Eifel.