Weiße Pracht und Last in NRW

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hat es in der Nacht zu Sonntag in ganz Nordrhein-Westfalen geschneit. In der Spitze wurde eine 17 Zentimeter hohe Schneedecke in Essen gemeldet, in Wuppertal lagen zwischen 10 und 15 Zentimeter Schnee.