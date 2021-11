Ein Toter bei Massenkarambolage auf eisglatter Straße

Auch A1 gesperrt

Die A1 Osnabrück Richtung Münster ist zwischen Ladbergen und Flughafen Münster/Osnabrück wegen Glatteisbildung noch bis circa 10 Uhr gesperrt. Eine Umleitung führt über die U20. Auch hier hat sich bereits ein Unfall ereignet.

Schnee in Sauerland und Eifel

Die gute Nachricht: Am Vormittag wird es rasch milder und Glätte ist dann vielerorts kein Thema mehr. Allerdings kann es in der Eifel und im Sauerland auch ordentlich schneien. Dort kann es also weiter glatt sein.