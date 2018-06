Naturschützer in NRW lassen Schmetterlinge zählen

Auch wenn Zitronenfalter, Kleiner Fuchs und Aurora-Falter immer noch durch die Gärten flattern: Viele Schmetterlingsarten werden hierzulande immer seltener. Wie groß der Schwund ist, will der Naturschutzbund NRW (Nabu) genau wissen. Deswegen lässt er seit vergangenem Freitag (15.06.2018) wieder nachzählen.

Kohlweißling am meisten genannt

Beobachter können bis zum 16. Juli melden, welche Insekten sie gesichtet haben - egal, ob im Garten, auf dem Balkon oder in Parks. Im Jahr 2017 gingen bei der Mitmachaktion "Zeit der Schmetterlinge" 2.600 Meldungen mit insgesamt 32.000 Tieren in NRW ein. Am häufigsten wurde der Kohlweißling gesichtet.