Viele kennen das von zuhause: Der Briefkasten ist vollgestopft mit bunten Werbebroschüren, die unadressiert, ungefragt und teilweise unerwünscht eingeworfen wurden. Damit soll in Zukunft Schluss sein, geht es nach der Initiative „Letzte Werbung“. Sie hat eine Petition gestartet, die sie in den Bundestag einreichen will.

Weniger Werbung der Umwelt zuliebe

Ihr Ziel: Unerwünschte Einwurfwerbung soll in Zukunft deutlich verringert werden, um die Umwelt und das Klima zu schützen. Die Initiative sieht in den Massen-Werbesendungen in Briefkästen eine enorme Verschwendung von Ressourcen. Sie stützt sich auf Berechnungen der Universität Gießen. Danach landen jedes Jahr rund 35 Kilogramm nicht-adressierte Werbepost in jedem deutschen Briefkasten. Das seien jährlich rund 1.200.000 Tonnen.