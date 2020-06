Erste Grundschulen nach neuen Corona-Fällen schon wieder zu

Auch an anderen Grundschulen NRWs ist der Start in die Normalität missglückt. So musste die Schulleitung der Heinrich Heine Grundschule in Düsseldorf ebenfalls am Montag bekannt geben, dass sich eine Schülerin infiziert habe.

Alle Kinder, die mit ihr Kontakt hatten, müssten bis mindestens 19. Juni in häusliche Quarantäne, heißt es in einem Schreiben an die Eltern. Sieben Familien seien betroffen. Alle anderen Kinder dürften weiterhin zur Schule kommen. Besucher müssten dagegen einen Termin vereinbaren, bevor sie die Schule besuchen.

Weitere Grundschulen betroffen

Im münsterländischen Ahlen sind laut dortigem Kreisgesundheitsamt zwei Kinder an der Barbara Grundschule positiv auf Corona getestet worden. Das war bereits am vergangenen Wochenende bekannt geworden. Die beiden Kinder sollen in zwei unabhängigen Lerngruppen gewesen sein, ihre Infektionen werden von den Behörden nicht in Zusammenhang miteinander gebracht.

Die betroffenen Lerngruppen und eine Lehrerin seien noch am Sonntagnachmittag (14.06.2020) vorsorglich vom Gesundheitsamt getestet worden, meldet die Stadverwaltung. Die Gruppe sei bis einschließlich 23. Juni unter Quarantäne.

In Nordwalde im Kreis Steinfurt sind seit Montag insgesamt zwölf Kinder der Wicherngrundschule für zwei Wochen in Quarantäne. Dort sind zwei Schüler nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Auch zwei Lehrerinnen, die in direktem Kontakt mit ihnen standen, seien in Quarantäne, teilte der Schulleiter den Eltern in einem Brief mit.

Mindestabstand gegen Empfehlung des Minsteriums

An der Wicherngrundschule gelte jetzt Maskenpflicht für alle - während des Unterrichts und in den Pausen, schreibt der Schulleiter. Und: " Auch wenn das Ministerium die Einhaltung des Mindestabstandes für nicht mehr notwendig hält, werden wir ihn an unserer Schule – bedingt durch die momentane Situation – dennoch aufrechterhalten."

Seit Montag werden 600.000 Grundschüler in NRW wieder in voller Klassenstärke unterrichtet - ohne Abstandsgebot im Unterricht. Das hatte das NRW-Schulministerium so beschlossen. Der Schritt war heftig umstritten. NRW gehört zu den wenigen Bundesländern, die mit der Öffnung nicht bis nach den Sommerferien warten.