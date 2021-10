Millionen Bürger ohne guten ÖPNV-Anschluss

Welche Lösungen sind denkbar?

Was auf dem Land helfen könnte, sind Shuttle-Sammel-Taxis, die man auf Abruf per App bestellen kann - ohne festen Fahrplan. Solche On-Demand-Dienste gibt es bereits in Münster, Gütersloh und Meinerzhagen – mit finanziert vom Land NRW. Dieses Angebot soll ausgebaut werden, so auch in Roetgen, Kleve und Hürth.

Es kommt also nicht unbedingt darauf an, wie oft ein Bus oder eine Bahn fährt. Wichtiger ist, dass der ÖPNV insgesamt flexibler wird.

Mobilitätsforscher Knie kritisierte, dass die Bahn sich bisher nur auf ihre Haltestellen konzentriert habe. Doch diese seien nicht die Zukunft.

"Wir werden einen Nahverkehr nur dann attraktiv kriegen, wenn wir von Haustür zu Haustür fahren." Mobilitätsforscher Andreas Knie

Autonomer Bus in Drolshagen

"Die Alternative zum Auto kann nur das bessere Auto sein: Es holt mich irgendwas ab und bringt mich dort hin, wo ich hinwill." Denkbar seien Sammeltaxis und Mitfahrgelegenheiten - in der Zukunft auch autonome Shuttles und Robo-Taxis.

Welchen Preis hat mehr Flexibilität?

Mehr als neun Milliarden Euro steckt der Bund in diesem Jahr in den Nahverkehr. Das Geld sei nicht das Problem, sagte Mobilitätsforscher Knie. "Wir hängen an Konzept aus dem beginnenden 20. Jahrhundert, nämlich mit Bussen Haltestellen abzufahren und Linien zu organisieren, wo keiner mehr drin fährt. Das müssen wir abschaffen, diese Busse kann es so nicht mehr geben."

Auf der Streichliste stehen auch die unterschiedlichen Zonen und Tarife: Der Duisburger Verkehrsforscher Michael Schreckenberg fordert einen einheitlichen Tarif. Also nur so viel zahlen, wie man fährt, allerdings muss es eine Höchstgrenze geben. Dafür sollte nicht das Land, sondern der Bund in die Pflicht genommen werden, "denn das ist Aufgabe, die ganz Deutschland betrifft, grenzüberschreitend - auch im ÖPNV sollte man eine übergreifende Lösung finden und die dann auch finanzieren", so Schreckenberg.

Ministerpräsident Hendrik Wüst, ehemaliger Verkehrsminister, will noch in diesem Jahr den sogenannten "eTarif NRW" einführen. Dadurch soll es möglich sein, bequem per App in ganz NRW zu landeseinheitlichen Tarifen mit Bus und Bahn zu fahren.

Mehr als neun Milliarden Euro steckt der Bund in diesem Jahr in den Nahverkehr: Am Geld liegt es eh nicht, dass Bus und Bahn so unattraktiv sind, sagt uns Mobilitätsforscher Andreas Knie: