Krankenhäuser in roten Zahlen - Was sich ändern muss

Den Krankenhäusern in Deutschland geht es wirtschaftlich so schlecht wie seit über 20 Jahren nicht - und das trotz der staatlichen Corona-Hilfen. Das jedenfalls zeigt das am Montag veröffentlichte Krankenhaus-Barometer des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI).

Demnach rechnen für dieses Jahr 60 Prozent der Krankenhäuser mit roten Zahlen – doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Hauptgrund ist offenbar die Corona-Pandemie. Viele planbare Operationen wurden abgesagt, um Betten für Covid-Patienten freizuhalten. Und: Viele Patientinnen und Patienten sind aus Angst vor einer Ansteckung nicht zum Arzt gegangen. Auch deswegen fehlten in der Folge Einnahmen in den Krankenhäuser

Kombination aus Grundfinanzierung und leistungsbezogene Finanzierung

Doch wie raus aus der finanziellen Misere? Der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Boris Augurzky sagte dem WDR : " Krankenhäuser brauchen eine Grundfinanzierung und darüber hinaus dann eine leistungsbezogene Finanzierung. "

So sieht es auch Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG). Der Intensivmediziner Prof. Uwe Janssens sprach sich im WDR ebenfalls dafür aus, die Krankenhausfinanzierung auf den Kopf zu stellen und grundlegend zu reformieren.

Auch Strukturveränderungen in der Klinik-Landschaft nötig

Die Krankenhausfinanzierung sei in Deutschland ziemlich einzigartig, erklärte Gaß gegenüber dem WDR . Sie hänge zu 100 Prozent an jeder Patientenbehandlung. Und durch die Pandemie gebe es jetzt außergewöhnliche Situationen: Auf der einen Seite weniger Patienten, die stationär behandelt würden, auf der anderen Seite eine ganze Reihe Schwerkranker, die in den Kliniken einen hohen Aufwand verursachten.

Nötig sei eine Reform der Krankenhausfinanzierung, die " nicht nur die einzelne Leistung bewertet, sondern auch die Vorhaltung, die ein Krankenhaus leistet ", so Gaß. Zugleich plädierte er für Strukturveränderungen in Deutschlands Klinik-Landschaft. Dazu gehörten etwa mehr ambulante Leistungen in den Krankenhäusern. Aber auch Fusionen benachbarter Kliniken könnten eine Lösung sein.

Länder müssen ihren Investitionsverpflichtungen nachkommen