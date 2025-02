Das erste Halbjahr des Schuljahres 2024/2025 geht in den rund 5.400 Schulen in NRW am Freitag zu Ende. Die Halbjahreszeugnisse, die rund zwei Millionen Schülerinnen und Schüler erhalten, sind aus Sicht von Schulministerin Dorothee Feller ( CDU ) " ein wichtiger Meilenstein im Schuljahr ". Sie spiegelten die Anstrengungen und den Einsatz der vergangenen Monate wider und machten sichtbar, welche Erfolge und Fortschritte die Schülerinnen und Schüler bereits erzielt haben.

Gleichzeitig ermutigten sie zum Blick nach vorne und böten den Schülerinnen und Schülern eine wertvolle Orientierung, um die eigenen Leistungen gegebenenfalls noch zu verbessern.