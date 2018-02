Immer mehr Schüler verfehlen dabei den Mindeststandard. Im bundesweiten Durchschnitt sind es 10,8 Prozent, in NRW sogar 12,5 Prozent. Diese Schüler sind kaum in der Lage, jemandem im Unterricht aufmerksam zu folgen.

Offener Brief an Schulministerin

" Die Ergebnisse waren für mich ein Schock ", sagt Anne Deimel. Die Gewerkschafterin des Verbandes Bildung und Erziehung ist gleichzeitig Schulleiterin an einer Grundschule in Arnsberg und bekommt tagtäglich mit, dass es " ein Riesenproblem an den Grundschulen " gibt.