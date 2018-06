Monika Wimmer hat für Piepenbrock gearbeitet. Der Druck sei hoch gewesen: "Wir waren zu wenig Leute für zu viel Fläche. Ständig war jemand im Team krank. Dann mussten wir halt mehr arbeiten," sagt sie. Auftraggeber hätten sich oft über Mängel beschwert.

Piepenbrock sagt, alle Aufträge seien so kalkuliert, dass die Aufgaben in den vertraglich vereinbarten Zeiten erledigt werden können. Die Gewerkschaft IG Bau kritisiert aber, dass es in Deutschland keine Vorgabe gibt, wie viel Fläche eine Reinigungskraft in einer Stunde maximal reinigen muss.