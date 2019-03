" Wie viele neue Schlaglöcher in unseren Straßen in NRW entstanden sind, können wir erst in zwei Monaten genau sagen ", erklärt er. Schließlich herrsche in höher gelegenen Regionen wie dem Sieger- und Sauerland noch Winter.

Schlaglöcher durch gefrorenes Wasser

Schlaglöcher entstehen, wenn Wasser durch Risse in den Asphalt eindringt. Fällt im Winter die Temperatur unter 0 Grad Celsius, friert das Wasser und dehnt sich aus. Dadurch platzt der Belag entweder sofort auf oder es entstehen Hohlräume darunter. Fahren dann im Frühjahr Fahrzeuge darüber, gibt der Straßenbelag an diesen Stellen nach.

" Asphaltdeckschichten haben eine Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren ", erklärt Dröge. " Dann fängt das Material an zu ermüden. " In der Folge bildeten sich kleine Risse, in die Flüssigkeit eindringen könne. Beim großporigen Flüsterasphalt könne dies bereits nach zehn Jahren passieren. " Dann entstehen aber keine Schlaglöcher, sondern es werden durch die Verkehrsbelastung Asphaltkörner abgerieben ", sagt Dröge.

Milder Winter in niedrigeren Lagen