Studie: Sieben Stunden Schlaf sind ab dem mittleren Alter optimal

Zu wenig und zu viel Schlaf stören den Stoffwechsel

Wiater bestätigte, dass sowohl zu wenig als auch zu viel Schlaf " Probleme " mache, was sich auch in Herz-/Kreislauferkrankungen äußern könne. Man wisse seit einigen Jahren zudem, dass " im Schlaf Stoffwechselprodukte aus dem Gehirn abtransportiert werden ". Wenn Menschen zu wenig schlafen und das nicht passiere, führe das dazu, dass " sich diese Stoffwechselschlacken im Gehirn ansammeln ", was später zu Alzheimer und demenziellen Erkrankungen führen könne. Zu viel Schlaf sei erst in den letzten Jahren intensiver erforscht worden, so Wiater weiter. Man dürfe jedoch davon ausgehen, dass die Stoffwechselsysteme dadurch durcheinanderkommen und " das Folgen für weitere Körperfunktionen und auch geistige Funktionen hat ".