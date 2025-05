Einmal drücken und noch fünf Minuten schlafen. Gerade früh am Morgen ist die Schlummertaste am Wecker verführerisch. Dass sie gedrückt wird, ist weitverbreitet - gerade auch in Deutschland. Das jedenfalls berichtet ein Team um die Schlafmedizinerin Rebecca Robbins von der Harvard Medical School in einer Studie, die das Fachblatt "Scientific Reports" veröffentlichte.

Das Team hatte Daten von weltweit mehr als 21.000 Nutzern der App "Sleep Cycle" zu insgesamt rund drei Millionen Nächten ausgewertet. Demnach nutzten diese Menschen die Snooze-Funktion in fast 56 Prozent der Nächte. Knapp die Hälfte von ihnen drückte die Taste sogar an mehr als 80 Prozent der Tage. Diese Gruppe schlummerte an diesen Tagen im Mittel etwa 20 Minuten lang. Unter allen Nutzenden der App lag der Durchschnitt bei 11 Minuten pro Nutzungstag.