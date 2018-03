Am Abend vor dem Rhein-Derby der Fußball-Bundesliga am Sonntag (18.03.2018) haben sich Fans des 1. FC Köln und von Bayer Leverkusen geprügelt. In die Schlägerei waren der Polizei zufolge zwischen 150 und 200 Kölner und rund 300 Leverkusen-Anhänger verwickelt.

Prügelei vor der Stammkneipe

Ort der Auseinandersetzung war die Stammkneipe der Leverkusener Fans in der Nähe des Stadions. Dort entwickelte sich sofort eine Straßenschlacht. 200 Polizeibeamte gingen dazwischen, trennten die Fangruppen und nahmen 12 Schläger fest. Bei insgesamt 200 Beteiligten stellten sie die Personalien fest. Gegen sie wegen Landesfriedensbruch ermittelt.