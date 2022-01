Schildkröte "Helmuth" nach Rollbrett-Training wieder mobil

Was intensives Training nicht alles bewirken kann! Eine Erfahrung, die auch "Helmuth" machen durfte. Monatelang hatte die in ihrer Bewegung beeinträchtigte Spornschildkröte, die im Gelsenkirchener Zoo zu Hause ist, mit einem Spezial-Rollbrett geübt, voranzukommen. Tag für Tag. Und der Einsatz hat sich gelohnt: Inzwischen kann das mehr als 100 Kilogramm schwere Tier wieder ohne Unterstützung laufen.

" Wir hoffen, dass er weiterhin ohne Rollbrett auskommt. Wir beobachten das natürlich ", sagte der Leiter der "Zoom-Erlebniswelt", Hendrik Berendson, am Dienstag. Bei der "Gehhilfe" handelt es sich um die Sonderanfertigung, die ein Bochumer Orthopädietechniker speziell für "Helmuth" angefertigt hatte.

Schwergewichtige Schildkröte leidet an Schulterarthritis

Entsorgt wird das Spezial-Rollbrett selbstverständlich nicht. Das Teil liege für den Fall bereit, falls das Tier doch wieder eine Gehhilfe benötigen sollte. Denn "Helmuth" leidet an Schulterarthritis - und kann zumindest theoretisch jederzeit einen Rückschlag erleiden. Die über 20 Jahre alte Schildkröte hatte im vergangenen Jahr das Rollbrett bekommen, um die Schultergelenke zu entlasten.

Die Bewegungsfreude der schwergewichtigen Schildkröte sei gestiegen, sie sei agiler geworden, so Berendson. Die Tierpfleger hätten die Zeiten mit dem Rollbrett, das mit Gurten am Schildkrötenpanzer befestigt wurde, immer weiter reduziert. In Abstimmung mit der Tierärztin sei dann entschieden worden, dass "Helmuth" sich vorerst wieder ohne Hilfsmittel fortbewegen könne. Hoffentlich für immer!

Video starten, abbrechen mit Escape Tollstes Tier: Schildkröte Helmuth. Lokalzeit aus Düsseldorf. . Verfügbar bis 10.01.2022. WDR. Von Frank Zymny.

Stand: 04.01.2022, 19:47