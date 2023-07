Drei Monate im Südpazifik: Australier hat wieder festen Boden unter den Füßen

Seine Odyssee hat nun wirklich ein glückliches Ende gefunden: Nach monatelangem Treiben auf dem Pazifik hat der schiffbrüchige Tim Shaddock wieder festen Boden unter den Füßen. Der Thunfischkutter "María Delia" brachte den Australier und seine Hündin Bella am Dienstag in der mexikanischen Hafenstadt Manzanillo zurück an Land, wie auf mehreren Fernsehsendern live zu sehen war.

Daumen hoch! Tim Shaddock geht nach drei Monaten glücklich an Land.

Der 54-Jährige war nach Angaben der Retter Ende vergangener Woche rund 2.000 Kilometer vor der Küste in internationalen Gewässern zufällig von dem Hubschrauber des Thunfischkutters gefunden worden. Shaddock und sein Hund seien ziemlich geschwächt gewesen und hätten keinen Proviant mehr gehabt, teilte der Eigentümer des Kutters mit. Die Besatzung habe ihnen zu essen und zu trinken gegeben und sie medizinisch versorgt.

Nur roher Fisch und Regenwasser - "Bin bei bester Gesundheit"

Shaddock war im April von der mexikanischen Stadt La Paz aus in See gestochen und wollte nach Französisch-Polynesien segeln, wie die australische Zeitung "Daily Telegraph" berichtete. Doch schon nach wenigen Wochen auf dem Meer sei der Katamaran bei einem Unwetter schwer beschädigt worden und wurde so manövrierunfähig.

Der schiffbrüchige Tim Shaddock hat drei Monate auf seinem manövrierunfähigen Boot auf offenem Meer überlebt

Beide hätten sich nur von rohem Fisch und Regenwasser ernährt, seien aber trotzdem in erstaunlich guter Verfassung, zitierte der Sender "9News" den Arzt des Geretteten. Shaddock war deutlich abgemagert, aber bei klarem Verstand. Sein grauer Bart war nach Monaten ohne Rasur lang und fransig. "Ich habe eine sehr schwierige Tortur auf See hinter mir ", sagte Shaddock. Er brauche jetzt Ruhe und gutes Essen. " Ansonsten bin ich bei bester Gesundheit."

Den Ozean liebt er immer noch