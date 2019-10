Was in Halle an der Saale geschah

In Halle an der Saale wurden am Mittwoch (02.10.2019) zwei Menschen auf offener Straße getötet.

Offenbar ist mindestens ein Täter flüchtig, einer wurde laut Polizei gefasst.

In der Nähe des Tatorts befinden sich eine Synagoge und der jüdische Friedhof.

Nach Angaben der Jüdischen Gemeinde zu Halle wollte ein Täter die Türen zur Synagoge aufschießen. Wegen des höchsten jüdischen Feiertags, Jom Kippur, war sie mit 70 bis 80 Menschen gut besucht.

Wie Fotos vom Tatort zeigen, hat das Fahrzeug der mutmaßlichen Täter ein Euskirchener Kennzeichen. Vermutlich handelt es sich um einen Mietwagen.

Auch in Landsberg, etwas nördlich von Halle, wurden laut Polizei Schüsse abgegen.

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

NRW-Innenminister Reul "außerordentlich betroffen"

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte dem WDR zur Lage in Halle an der Saale: "Alles, was man hört, macht einen außerordentlich betroffen. Aber solange man nicht Genaues weiß, kann man es auch nicht bewerten."