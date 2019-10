Schiedsrichter-Streik in Berlin: Gewalt auch in NRW

Die Berliner Schiedsrichter streiken - und legen damit an diesem Wochenende in weiten Teilen den Spielbetrieb im Amateurfußball lahm. Das verkündete am Freitag (25.10.2019) der Berliner Fußball-Verband.

Zeichen gegen Gewalt

Betroffen sind von der rigorosen Maßnahme alle Begegnungen unterhalb der sechstklassigen Berlin-Liga. Grund für den Streik: Die Schiedsrichter wollen ein Zeichen gegen die zunehmende Gewalt auf den Fußballplätzen setzen.

In der abgelaufenen Saison 2018/2019 kam es laut Deutschem Fußball-Bund deutschlandweit zu 2.906 Angriffen auf Unparteiische im Amateurfußball. In der Saison davor waren es noch 2.866 Angriffe.