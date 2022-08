CCC offenbart Schwachstellen im "Video-Ident-Verfahren"

Die CCC -Mitglieder haben das Ident-Verfahren überlistet, um eine elektronische Patientenakte (ePA) für eine fremde Person anzulegen und zu befüllen. Die betroffene Person war eingeweiht und einverstanden. Auf diese Weise ist es gelungen, sich Zugriff auf Diagnosen, Rezepte und Bescheinigungen zu verschaffen. Völlig unbemerkt.

Video-Ident -Verfahren für Patientenakte gestoppt

Welche Video-Ident-Anbieter dabei überlistet wurden (es gibt eine Vielzahl), hat der CCC nicht mitgeteilt. Stattdessen fordert der CCC in einer Pressemitteilung, die Verfahren generell " nicht mehr dort einzusetzen, wo ein hohes Schadenspotential besteht, zum Beispiel durch unbefugte Offenbarung intimster Gesundheitsdaten ". Unverzüglich hat die für die Digitalisierung zuständige Gematik GmbH reagiert und den Krankenkassen die weitere Nutzung des Video-Ident-Verfahrens vorläufig untersagt.

Eine Open-Source-Software und ein Kamera-Trick mit roten Händen reicht aus, um Video-Ident-Systeme zu überlisten

Beim Video-Ident-Verfahren steht die Überprüfung des Ausweisdokuments im Vordergrund. Die Mitglieder des CCC haben mit einfachen technischen Mitteln, unter anderem einer frei zugänglichen OpenSource-Anwendung, die Ausweisdokumente gefälscht. Das Foto der Person, die sich im Ident-Verfahren zeigt, muss in den Ausweis montiert werden. Ebenso muss ein Hologramm in den Ausweis montiert werden, der das Gesicht zeigt.

Software gaukelt Ausweis vor

Die Software erzeugt einen virtuellen Ausweis mit Foto und Hologram – hier einen Personalausweis von Elvis Presley

Bei einem Anruf in einem Video-Ident-Callcenter müssen die Anrufer den Ausweis in der Hand halten, ihn bewegen und auf Anordnung auch Stellen des Ausweises mit Fingern abdecken. Das wurde mit Hilfe der Software gemacht, die für eine bewegte Darstellung des quasi virtuellen Ausweises gesorgt hat. Wie in einem "Greenscreen"-Effekt werden die Finger - zur besseren Verarbeitung durch die Software im Versuch rot angemalt - ausgestanzt, mit dem virtuellen Ausweis zusammengeführt und die Finger wieder in Hautton gebracht.

Da die Bildqualität in einem Video-Ident-Call eher schlecht ist, ist das bei den Versuchen nicht weiter aufgefallen. Hologramme und erst recht Einprägungen im Ausweis lassen sich im Video-Ident-Verfahren nicht zuverlässig überprüfen.

Elektronischer Personalausweis