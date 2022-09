Heute Abend kommt das neue iPhone

Die "Internationale Funkausstellung” ( IFA ) ist noch nicht richtig verdaut, da kommt schon der nächste große Termin der Branche: Am heutigen ( 07. 09. 2022 ) Abend präsentiert Apple ab 19.00 Uhr europäischer Zeit in einer als "Event“ bezeichneten Produkt-Show jede Menge neuer Modelle, Produkte und Dienstleistungen. Neben neuer Hardware sind das auch neue Betriebssysteme, oft aber auch neue Dienstleistungen.

Rätselraten um das Motto " Far out "

"Far Out“ lautet diesmal das Motto - übersetzt also "weit draußen" . Das auf den Einladungskarten der wenigen geladenen Gäste gedruckte Motto soll die "Crowd " zu Spekulationen anregen: Was könnte mit der Anspielung gemeint sein? Was hat Apple-Chef Tim Cook vor? Was will das Unternehmen diesmal präsentieren?

Apple hat eine riesige Fan-Gemeinde, die den traditionellen Herbst-Event ebenso selbstverständlich als Live-Stream im Netz anschaut wie Fußball-Fans ein Champions League-Finale. Es gibt Live-Ticker von Bloggern, aber auch Youtuber, die den Event live kommentieren. Apple lebt davon, dass die Community und die Branche dem Konzern immer noch Überraschungen und "the next big thing“ zutrauen.

Der Zeitpunkt der Produkt-Show ist natürlich mit Kalkül gewählt: Die Sommerferien sind gerade vorbei – und das Weihnachtsgeschäft will eingeläutet werden. Das vierte Quartal ist das umsatzstärkste bei Apple (wie bei vielen anderen Herstellern auch). Die Fangemeinde will darauf eingeschworen werden. Aber auch die Konkurrenz schaut zu – sie will schließlich auch wissen, womit sie es zu tun hat.

Die Gerüchteküche brodelt

Schon seit Wochen brodelt die Gerüchteküche, denn offizielle Ankündigungen gibt es aus der Firmenzentrale in Cupertino grundsätzlich nicht. Die meisten Insider rechnen mit gleich vier neuen iPhone-Modellen: ein 6,1-Zoll-iPhone 14, ein 6,7-Zoll-iPhone 14 Max, ein 6,1-Zoll-iPhone 14 Pro sowie ein 6,7-Zoll-iPhone 14 Pro Max. Das Mini-Modell soll der Vergangenheit angehören.

Besser werden soll vor allem die Rückkamera. Sie soll in den großen Modellen künftig mit 48 Megapixel fotografieren (und filmen) können. Das ist ein Niveau wie bei Profikameras (bei natürlich kleinerer Linse), verbraucht aber auch deutlich mehr Speicherplatz. Deswegen sollen die Standardmodelle im unteren Preissegment bei 12 Megapixeln bleiben. Dafür ist auch ein Always-on-Display im Gespräch, das wichtige Informationen (etwa Uhrzeit oder Nachrichteneingang) dauerhaft zeigen kann. Eine Funktion, die andere Smartphones schon lange haben.

Smartwatch mit Temperatur-Sensor

Insider erwarten auch neue Smartwatch-Modelle: eine Apple Watch Series 8. Es soll größere Uhren geben und für Extremsportler auch Modelle, die robuster sind, denen auch Stöße und Wasser nichts anhaben können. Selbst Schutzhüllen scheinen bereits produziert zu werden.

Außerdem werden weitere Trackingfunktionen erwartet, etwa ein Sensor für Körpertemperatur. Der kann am Armgelenk zwar unmöglich zuverlässig die tatsächliche Basaltemperatur erfassen, aber doch zumindest Temperaturunterschiede feststellen – etwa bei einer Infektion - und dann zum Nachmessen auffordern mit einem "richtigen" Fieberthermometer.

Live-Stream auch auf Youtube

Auch werden neue Versionen der Betriebssysteme MacOS, WatchOS und iOS erwartet. Wer das Event ansehen will, kann den Live-Stream auf der Apple-Webseite verfolgen – auf Apple TV oder auch in einem Youtube-Stream.

Wir berichten, sobald die tatsächlich vorgestellten Produkte, Betriebssysteme und Trends bekannt sind.