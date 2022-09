25 Jahre: Google statt Googol

"Don’t be evil"

Und das, obwohl das ursprüngliche Firmenmotto von Google "Don’t be evil" lautete – sei nicht böse. Während dieses Firmenmotto lange Zeit auch auf dem Firmengelände zu lesen war, ist es heute dort verschwunden – und wird auch nicht mehr zitiert. Ganz so, als ob man sich nicht mehr daran halten wollte.

Trotz aller Bedenken bleibt die Popularität von Google ungebrochen: Besonders hier in Deutschland führt fast kein Weg an Google vorbei. Rund 80% aller Suchanfragen weltweit gehen an Google. Weit abgeschlagen auf Platz 2 ist Bing mit 11%. In Deutschland sind die Zahlen aus Sicht von Google noch beeindruckender: Hier richten die Menschen sogar rund 90% aller Suchanfragen an Google, allen möglichen Bedenken zum Trotz.

Weil die Google-Suche einfach auch einen guten Job macht – und das jetzt schon seit 25 Jahren.