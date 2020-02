Schaltjahr: Warum es den 29. Februar 2020 gibt

Das läppert sich - in vier Jahren schon fast auf einen ganzen Tag. Deshalb gibt es alle vier Jahre ein Schaltjahr. Aber nicht ganz!

Formel für ein Schaltjahr:

Ein Schaltjahr ist durch vier teilbar (also 2020, 2024).

Ausnahme: Jahre, die durch 100 teilbar sind. Sie sind kein Schaltjahr (also 2100, 2200, 2300).

Ausnahme von der Ausnahme: Ein Jahr ist durch 400 teilbar. Dann ist es doch ein Schaltjahr (also 2000, 2400).

Die Erde braucht ein Sonnenjahr, um sich um die Sonne zu drehen. Das normale Kalenderjahr (Gemeinjahr) ist kürzer, das Schaltjahr ist länger. Quelle: "Kalenderkunst", Wilhelm Seggewiß. Grafik: WDR.

Wer hat sich das ausgedacht?

Besonders prägend für unseren heutigen Kalender waren zwei Persönlichkeiten der Geschichte. Das schreibt Astronom Professor Wilhelm Seggewiß, der früher das Observatorium Hoher List der Universität Bonn leitete.

Der römische Herrscher Julius Cäsar legte kurz vor Christi Geburt die Länge eines Jahres auf 365 Tage fest und führte die Regel ein, dass es alle vier Jahre einen Schalttag gibt. Papst Gregor XIII. führte dann im Mittelalter unseren heutigen Kalender ein. Daher heißt er gregorianischer Kalender.

Warum ist der Schalttag mitten im Jahr?

Im Alten Rom begann das Jahr erst im März. Der Dezember war da der zehnte Monat. Auf diese Weise wurde der Schalttag an das Jahresende im Februar gehängt. Dass unser Jahr im Januar beginnt, geht ebenfalls auf Cäsar zurück.

Wann feiert man Geburtstag?

Manche Menschen, die am Schalttag 29. Februar geboren wurden, feiern ihren Geburtstag in Gemeinjahren bereits am 28. Februar. Offiziell sind sie aber erst am 1. März ein Jahr älter. Denn auch dafür gibt es eine Regel: den Paragrafen 188 des Bürgerlichen Gesetzbuches.

Geburtstage am 29. Februar in NRW

Dank Cäsar und Papst Gregor haben in Nordrhein-Westfalen am 29. Februar 2020 also mehr als 10.000 Menschen Geburtstag, wie das statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag (28.02.2020) mitteilte.