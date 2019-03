Falsche Polizisten und Enkeltrick-Betrüger haben in NRW im vergangenen Jahr mehr als 14 Millionen Euro ergaunert. Das bestätigte das Landeskriminalamt (LKA) am Freitag (15.03.2019). Die Täter hatten sich laut LKA überwiegend als falsche Polizisten ausgegeben. Opfer des Betrugs seien in den meisten Fällen Senioren.

Sprunghafter Anstieg im Vorjahr

Damit ging die Schadenssumme im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück. 2017 erbeuteten solche Betrüger in NRW rund 15 Millionen Euro. Damals war die Zahl der Opfer von falschen Polizisten und Enkeltrick-Betrügern allerdings gegenüber 2016 massiv angestiegen: um 124 Prozent auf rund 11.700 Einzelfälle. Noch 2016 belief sich die Schadenssumme bei derlei Verbrechen auf "nur" acht Millionen Euro.