Saunen dürfen wieder öffnen - und das Corona-Risiko?

Lockerungen mit Vernunft genießen

Was also jetzt tun - Sauna-Besuch ja oder nein? " Es muss wirklich jeder selber seinen Kopf gebrauchen, sich überlegen: Wie minimiere ich jetzt in dieser konrekten Situation das Infektionsrisiko ", sagt Polke. " Lockern geht nur, wenn alle sich verantwortlich fühlen und vernünftig bleiben. "

Für Hertel liegt es in der persönlichen Verantwortung der Wellness-Liebhaber, ob sie ihrer Lust auf Wellness in den öffentlichen Wellnesszentren wieder freien Lauf lassen und damit das Risiko einer Ansteckung durch einen sogenannten "Superspreader" in Kauf nehmen.