WDR 5: Herr Lobo, sie sagen, wir erleben gerade eine Aktivierung rechtsextremistischer Schläfer. Wie werden die Ihrer Meinung nach aktiviert?

Sascha Lobo: Das funktioniert in erster Linie über eine gesellschaftliche Stimmung, über ein politisches Klima. Dieses politische Klima geht nicht nur einzelne Neonazis etwas an. Es pflanzt sich in Netzwerke fort. Und es wird leider auch durch große Debatten, Medien und Politiker angeheizt.

WDR 5: Würden Sie dazu auch eine Bemerkung wie die des früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck zählen, man brauche eine "erweiterte Toleranz Richtung rechts"?

Lobo: Indirekt ja, direkt nicht. Aber ich glaube, dass Herr Gauck etwas falsches getan hat - weil er nicht-demokratische, menschenfeindliche Positionen legitimiert. Es ist eben nicht so, dass man in einer liberalen Demokratie mit jedem debattieren sollte. Es gibt einfach zwischen menschenfeindlichen und nicht-menschenfeindlichen Meinungen keine ausgewogene Mitte. Da muss man einen klaren Strich ziehen. Und ich glaube, dass Herr Gauck diese rote Linie verwischt hat.