Sarah Wiener: "Wir werden absichtlich getäuscht"

Einem Millionenpublikum bekannt wurde Sarah Wiener als TV -Köchin. Inzwischen sitzt sie für die österreichischen Grünen im EU -Parlament (Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz). Im Interview mit der "Aktuellen Stunde" sagt sie, was sich bei der Fleischproduktion ändern müsste.

WDR: Welche Möglichkeiten haben wir, die Herkunft unseres Fleisches besser zu erkennen?

Sarah Wiener: Eine Kennzeichnung wie bei den Eiern wäre schon mal sehr hilfreich. Da sieht man aus welchem Land sie kommen und welche Haltungsform es gegeben hat. Bei manchen Tieren wie der Pute gibt es nicht einmal Mindeststandards von der Politik. Da muss die Politik sehr viel machen und dann können auch die Verbraucher überhaupt eine Wahl treffen, die sie de facto heute gar nicht haben.

WDR: Wie weit sind wir davon entfernt, die Ursprungskette beim Fleisch nachvollziehen zu können?

Wiener: Sehr weit. Es gibt ja auch keine Transparenz bei schwerstverarbeiteten Nahrungsmitteln. Wir produzieren zum Beispiel bei uns keine Käfigeier mehr. De facto aber werden Millionen Käfigeier importiert und dann in unseren Keksen, unseren Kuchen und Fertigprodukten versenkt. So dass wir auch ein bisschen an der Nase herumgeführt und absichtlich getäuscht werden.