Sanktionen gegen Russland: Was bringen sie?

Sanktionen gegen russische Zentralbank

Russische Zentralbank in Moskau

Zudem soll es zusätzliche Sanktionen gegen die russische Zentralbank geben. Ziel ist es laut EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Putin zu erschweren, seinen Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Der russischen Zentralbank solle die Möglichkeit genommen werden, ihre Guthaben international einzusetzen. Warum würde dieser Schritt besonders weh tun?

" Russland verdient viel Geld mit Rohstoffen. Damit hat Putin eine Art riesiges Festgeldkonto bei der Zentralbank in Form von Devisenreserven angehäuft - nämlich im Wert von über 600 Milliarden US-Dollar. Putin könnten Deutschland also den Gashahn abdrehen und erst mal eine ganze Zeit von den Devisenreserven leben - aber nur, wenn sie davon auch einkaufen können ", sagt Ueckerseifer. Genau das solle durch diese Sanktion erschwert oder sogar ganz verhindert werden. Die Folge dieser Sanktion sei vermutlich auch, dass der Rubel dramatisch an Wert verlieren werde. " Und weil ein weiterer Börsencrash droht, wird die russische Börse morgen vermutlich gar nicht öffnen."

Sanktionen gegen russische Oligarchen

Privatgelder einfrieren?

Immer wieder ist die Rede von Sanktionen gegen Privatpersonen - reiche russische Oligarchen zum Beispiel, die ihr Geld aber im Ausland liegen haben. Was bringt es, denen die Konten einzufrieren? Ein Problem dabei: Viele dieser Bankkunden hätten ihre Konten nicht unter ihrem Klarnamen angelegt. " Dann müsste man wohl auch einen Familienbann aussprechen oder Konten sämtlicher Strohmänner sperren ", so Ueckerseifer. Wäre es nicht einfacher, sein Geld längst aus der westlichen Welt hinaus in anderen Ländern zu haben? " Ja, allerdings setzt auch der Oligarch auf Länder mit stabilem Justizsystem - denn da ist das Geld sicher ."

Putin sei am Ende natürlich stärker als die Oligarchen, aber dennoch könnten sie großen Druck auf ihn ausüben.