Sankt Martin und seine junge Fangemeinde

René H.R. Bongartz

" Ich bin in unserem Martinsverein mit 50 Jahren das älteste Mitglied. Das Fest ist nach wie vor beliebt in allen Generationen, ich sehe keine Nachwuchsprobleme ", sagt René H.R. Bongartz, Brauchtumsexperte aus Brüggen am Niederrhein und mitverantwortlich dafür, dass das Martinsfest 2018 als immaterielles Kulturerbe von Nordrhein-Westfalen anerkannt wurde. " Das rheinische Martinsfest am 11. November hat eine fest verankerte und lange Tradition im Rheinland ", so Bongartz.



Dass auch viele junge Menschen sich für dieses Fest begeistern liege vermutlich auch daran, dass es ein sehr herzliches Fest ist, bei dem es um Solidarität geht und das die Menschen verbindet.

Seit rund 150 Jahren gibt es die Martinstraditionen

Der Star des Abends: Sankt Martin

" Die Rheinische Martins-Tradition hat 1867 mit dem Umzug in Viersen-Dülken begonnen. Je nach Ortschaft haben sich unterschiedliche Bräuche entwickelt ", erklärt Bongartz.



Aber fünf Elemente spielen immer eine Rolle: die Mantelteilung, der reitende Martin, gefolgt von dem Fackel- oder Laternenzug und das große Feuer an dem die Mantelszene gespielt wird. Zur großen Freude der Kleinen gibt es eine Tüte mit Naschereien und Obst, oft auch mit einem Weckmann gefüllt.

Karneval und Sankt Martin gehören zusammen