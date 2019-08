In der Regel finden in den Sommerferien in NRW Sanierungen an den Schulgebäuden statt. In diesem Jahr fehlten in vielen Städten allerdings die Handwerker dafür.

" Wir mussten feststellen, dass es teilweise schwierig war, Firmen zu bekommen - weil die Auftragsbücher einfach voll gewesen sind ", bestätigte Sven Prillwitz von der Stadt Lüdenscheid dem WDR . Ein Vorsitzender des Bonner Schulausschusses erklärte, dass der Grund für die Lage unter anderem der Bauboom sei.