Deutschland braucht Zuwanderer

Menschen wie ich sind auf dem Arbeitsmarkt also begehrte Ware. Aber warum wird so wenig unternommen, um noch mehr Fachkräfte aus Nicht- EU -Ländern nach Deutschland zu holen?

Und nein, hier meine ich nicht Geflüchtete, wie zum Beispiel Menschen aus Afghanistan. Diese Menschen sind in erster Linie in Deutschland, weil sie Schutz suchen. Obwohl sie bestimmt Qualifikationen mitbringen, möchte ich den Fokus in diesem Text auf Einwanderung legen und nicht auf Flucht. Migration ist zwar ein Wahlkampfthema. Doch ich höre selten von Politikerinnen und Politikern, dass Einwanderer auf dem deutschen Arbeitsmarkt dringend gebraucht werden.

Die aktuelle Situation lässt sich so zusammenfassen: Tausende Menschen wollen nach Deutschland. Gleichzeitig hat Deutschland einen massiven Fachkräftemangel. Ich sage nur das Stichwort: Pflegenotstand. Laut Experten wird sich das Problem in den kommenden Jahren sogar verschärfen. Im Jahr 2040 könnten in Deutschland insgesamt über vier Millionen Stellen offen bleiben, vor allem, weil die Gesellschaft immer älter wird. Daher mein Appell:

"Deutschland soll das Ganze als Win-win-Situation betrachten und von sich aus Ausländern die Möglichkeit geben, die Lücken im Arbeitsmarkt zu schließen." Liz Shoo

Kaum neue Lösungen

Dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, erkennen alle großen Parteien außer der AfD an. Doch nicht alle sehen die Notwendigkeit, Schritte zu unternehmen, um Ausländer ins Land zu holen. Bei Lösungsvorschlägen zum Fachkräftemangel werden Ausländer im SPD -Programm nicht erwähnt. Die Linke findet, Menschen aus dem Ausland sollten nicht abgeworben werden. Stattdessen sollten die Abschlüsse all jener anerkannt werden, die bereits im Land sind, damit sie ihre Berufe ausüben können. Auch die Union setzt darauf, Abschlüsse und Qualifikationen eher anzuerkennen. Zudem sollen deutsche Botschaften, Firmen und Institutionen im Ausland für Deutschland als Ausbildungsland werben. Doch das wird meiner Meinung nach nicht ausreichend getan.

Spannender wird es beim Blick in die Wahlprogramme von FDP und Grünen: Dort ist die Rede von einem Einwanderungsgesetz.

So soll regelmäßig erfasst werden in welchen Branchen Fachkräfte fehlen. Gleichzeitig soll ein Punktesystem darüber entscheiden, welche arbeitssuchenden Menschen aus dem Ausland nach Deutschland kommen dürfen. Punkte gibt es für gewisse Kriterien: zum Beispiel Alter, Sprachkenntnisse und berufliche Qualifikationen. Im Gegensatz zum aktuellen Fachkräfteeinwanderungsgesetz könnte die neue Regelung mehr Möglichkeiten für Menschen bieten, die noch keine Stellenzusage in Deutschland haben.