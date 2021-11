Weihnachten ohne Geschenke?

Ich halte mich für einen ziemlich belastbaren Menschen. Aber die Frage: "Was wünschst du dir zu Weihnachten?" setzt mich immer unter Stress. Da meine Eltern in Tansania leben, habe ich in den letzten zehn Jahren Weihnachten fast immer hier in Deutschland bei meinen Schwiegereltern gefeiert. Jedes Jahr bedeutete das einen Geschenkeberg im Wert von mehreren hundert Euro.

Bücher, Reisegutscheine, eine Uhr und ein neuer Wintermantel - über all das habe ich mich zwar sehr gefreut. Aber muss an Heiligabend der Konsum so stark im Vordergrund stehen?

Geschenkeberg unterm Weihnachtsbaum

Viel zu oft war ich mir schon beim Auspacken eines Geschenks sicher: Das wird umgetauscht, weiter verschenkt oder im Keller deponiert! Wozu also dieser ganze Überfluss?

Ausverkaufte Waren durch Lieferengpässe