Streitkultur: Was wir von Lindner und Habeck lernen können

Richtig guter Streit ist vielleicht sogar meine größte Leidenschaft.

Seit ich denken kann, besteht die Welt aus Widersprüchen. In der Regel aus ganz banalen: Zu wenig Salz im Borschtsch (einer köstlichen ukrainischen Rote Bete-Suppe), meinte mein Opa. Ausreichend, meinte Oma. Opa hat in seinem Teller nachgesalzen, Meinungsverschiedenheit geklärt, Familienfrieden gewahrt. Komplizierter wird es, wenn der Streit über Geschmacksfragen hinaus geht.

Es wird laut, Tränen fließen

Zum Beispiel, wenn es um den russischen Oppositionspolitiker und Putin-Kritiker Alexej Nawalny geht. Das ist der Mann, der mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet wurde und jetzt aus rein politischen Gründen in einem Straflager inhaftiert ist.

Aus meiner Sicht muss Nawalny umgehend freigelassen werden. Teile meiner in Russland lebenden Familie sehen das anders.

Und damit herzlich willkommen in meinem Leben.

Nach dem Giftanschlag zuckten sie mit den Schultern, als handele es sich um eine Bond-Szene. Dass Nawalny in Haft sitzt, finden sie in Ordnung - allein schon deshalb, weil seine ständige Putin-Kritik "unpatriotisch" sei. Doch sobald ich mit Meinungsfreiheit und Menschenrechten argumentiere, wird mir schnell "westliche Propaganda" vorgeworfen. In diesen Momenten ist es schmerzhaft Teil dieser Familie zu sein. Und trotzdem streite ich weiter. Auch wenn es laut wird, Tränen fließen und langes Schweigen folgt.

Viele haben in der Corona-Pandemie Vergleichbares erlebt. Langjährige Freundschaften sind in die Brüche gegangen, Familien haben sich zerstritten. Einander zuhören, Argumente austauschen, gemeinsam nach Lösungen suchen - darauf wollen sich viele nicht mehr einlassen, haben sich quer gestellt.

"Ausgerechnet die Politik macht uns seit der Bundestagswahl vor, wie wir diese tiefen Gräben überwinden könnten." Vassili Golod

FDP und Grüne: Saure Freundschaft

Noch vor wenigen Monaten konnten sich FDP und Grüne nicht ausstehen. FDP-Politiker Marco Buschmann warf den Grünen einen "Verbotsfetisch" vor.