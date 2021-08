Visionen für den Stillstand

Man will lieber wählbar für eine breite Mehrheit erscheinen. Oder wie soll man sich sonst diesen "Ein schöner Land"-Wahlspot der Grünen erklären? Hört sich so gesungener Aufbruch an?

Und genau deshalb kann ich verstehen, was in den letzten Tagen immer wieder Bekannte, Freunde, Familie zu mir sagen: " Ich habe keine Ahnung, was ich wählen soll ." Oder: " Vielleicht gehe ich auch gar nicht hin ." Ein Leser unserer Kolumne beschreibt es so: " Meine Lösung zur Wahl wird es sein meinen Wahlzettel ungültig zu machen, weil: Keine Inhalte, keine konkreten Festlegungen zum Klimaschutz." Die Verzweiflung - nachvollziehbar. Fraglich, ob das am Ende der richtige Weg raus aus diesem Wahl-Dilemma ist.

Kein Mut zu konsequentem Klimaschutz