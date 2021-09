Die Rente ist sicher - Wahlkampf als Märchenstunde

Wo bleibt die Greta der Renten?

YouTuber Rezo bringt es in seinem neuen Bundestagswahl-Video mit dem Titel "Zerstörung" auf den Punkt: "Die über 60-Jährigen haben mehr Wahlmacht als alle unter 40. Ein Teil der Rentner entscheidet mehr über die Zukunft als alle Menschen unter 30 Jahren."

Ob Klima oder Rente: Bei beiden Themen sieht es düster aus, wenn die sehr Erwachsenen so weitermachen wie bisher. Jedes "Weiter so" geht auf Kosten der kommenden (Rentner-) Generation. Der entscheidende Unterschied: Beim Thema Klima wehren und positionieren sich die Jüngeren durch Schulstreiks oder Bewegungen wie Fridays for Future. Es fehlt eine deutsche Greta Thunberg zum Thema "zukunftsfähiges Rentenkonzept" .

Deshalb agieren viele Parteien in der Norbert Blüm-Tradition: "Die Rente ist sicher." Was als Respekt gegenüber den baldigen Rentnern daherkommt, bedeutet im Klartext, dass die Jüngeren nicht ernst genommen werden.

Für meine Kinder und Enkel wünsche ich mir nach der Klimaklage eine Rentenklage vor dem Bundesverfassungsgericht. Und ein Urteil, das die künftige Regierung zwingt, das Rentensystem so nachzubessern, dass es die Jüngeren nicht durch lebenslange, extrem hohe Beiträge und spätere Mickrig-Renten doppelt trifft.

Parolen statt Programmen

Die Linke-Plakat am Rheinufer in Bonn

Radikal neue Ansätze muss man in den Parteiprogrammen aber weiterhin mit der Lupe suchen. Billig-Parolen hingegen nicht: "Renten statt Raketen" heißt es zum Beispiel beim Team Todenhöfer. "Gerecht: Rente hoch, Rentenalter runter. Jetzt" plakatiert die Linke.

Wer braucht schon die Realität, wenn er schöne Slogans hat? CDU und CSU würden die sichere Rente neben staatlicher Rente, Betriebsrente durch die dritte Säule der privaten Alters-Vorsorge gerne noch sicherer machen. Während Christian Lindner ( FDP ) vom schwedischen Modell der "Aktien-Rente" schwärmt.

Dieses Schweden-Modell der Aktien-Rente ist interessant für alle, die heute 30 oder 40 Jahre alt sind. Denn die haben genug Zeit einen Aktien-Crash buchstäblich auszusitzen. In diesem Zusammenhang ein ganz persönliches Bekenntnis:

"Im Nachhinein verfluche ich, dass ich nicht vor Jahrzehnten begonnen habe, monatlich wenigstens einen kleinen Betrag in einen international aufgestellten Aktien-Sparplan einzuzahlen." Ralph Sina

Rente-Rot-Rot-Grün?

"Gute Rente, gutes Leben" , lautet die Devise der Linkspartei. Nach ihren Vorstellungen müssen alle mit einem Erwerbseinkommen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Nicht nur Arbeiter und Angestellte, sondern auch Selbstständige, also zum Beispiel Anwälte und Ärztinnen. Und vor allem auch Beamte. Ein Finanzierungskonzept das sich auch in den Programmen von SPD und Grünen findet. Rentenpolitisch steht also einer Rot-Rot-Grün Koalition wenig entgegen. Wobei es ein Geheimnis bleibt, wo die Zweidrittel-Mehrheit im Bundestag herkommen soll, welche die Beamten dazu verpflichten könnte. Mit der CDU ist die Idee: Alle in eine Kasse jedenfalls nicht realisierbar.

Leidenschaft kennt keine Rente

Was ich mir wünsche? Einen flexiblen Renteneinstieg statt eines starren Renteneintrittsalters! Und wäre es nicht für viele Männer sinnvoll in der Zeit, in der die Kinder zuhause sind, mehr Zeit für sie zu haben und dafür im Gegenzug länger zu arbeiten? Ich persönlich hätte das gern gemacht. Hätte im Rückblick gern weniger Nachrichtenminuten geschrieben und kürzer im Studio gesessen, als die Windeln meiner Kinder voll waren. Doch freiwillig und mit Lust länger arbeiten, soweit reicht die Fantasie bei den meisten Parteien nicht. Weder bei Scholz noch bei Laschet oder Baerbock. Vielleicht sollten sie einmal mit meinem Lieblingsfotografen über dessen Lebensmotto sprechen: Leidenschaft kennt keine Rente. Jedenfalls nicht in jedem Fall und nicht zwangsläufig mit 67.

Sehen Sie das Thema Rente ganz anders? Oder haben Sie Ideen, wie die Politik das Problem lösen könnte? Dann lassen Sie uns darüber diskutieren!