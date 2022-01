2022: Das neue Jahr muss Fortschritt bringen - und die Energiewende

Ich will in diesem Frühjahr wenigstens eine davon in meiner Nachbarschaft sehen. Bisher steht nämlich in der Hälfte aller deutschen Gemeinden keine einzige öffentliche Ladesäule für E-Autos. Da hilft es mir auch herzlich wenig, dass E-Autos dank staatlicher Prämien mittlerweile nicht teurer sind als Benzin- und Diesel-PKW.

Die Fortschritts-Bilanz folgt Ende 2022

Ich bin mal gespannt, was sich bis Ende des Jahres alles getan hat. Wie viele neue Gaskraftwerke im Bau sind und wie viel Atomstrom Frankreich uns weiterhin liefert. Und wie viele neue Windkraftanlagen und Ladestationen für E-Autos es gibt.

Mit anderen Worten: Wie viel Fortschritt die Ampel tatsächlich wagt. Deutschland werde sein Antlitz verändern, kündigte Vizekanzler Habeck an. Mal sehen ob ich es in zwölf Monaten noch wiedererkenne.

2022 wird in jedem Fall ein sehr spannendes Jahr.

Was hat aus Ihrer Sicht absoluten Vorrang in diesem Jahr? Sind es Ladepunkte für E-Autos, Windräder oder Gaskraftwerke? Oder finden Sie vielleicht sogar, dass die neue Regierung vor der Energiewende noch viel dringendere Dinge anpacken sollte? Was muss 2022 besser werden? Lassen Sie uns gerne darüber diskutieren - hier in den Kommentaren oder auf Social Media.