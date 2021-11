Mobilität auf dem Land: Nichts geht ohne Auto!

Mein Auto ist klein, rot, ein recht sparsamer Italiener, aber schon zwölf Jahre alt. Oft habe ich in den letzten Monaten überlegt: Soll ich es verkaufen? Ich wohne in Köln, arbeite in Köln - eigentlich brauche ich das Auto nur sehr selten. Viele meiner Bekannten beschäftigt die gleiche Frage. Einige haben ihr Auto schon abgeschafft. Denn hier kommt man ganz gut mit Bus, Bahn, E-Scooter, Leihrad usw. von A nach B.

Nicht günstig, nicht flexibel, nicht bedarfsgerecht

Aber dann kommen wieder so Situationen, in denen ohne Auto nichts geht. Eigentlich immer dann, wenn ich in die Heimat fahre - ins Westmünsterland. Ländlicher geht’s kaum noch in NRW. Letztens kam ich mit dem Zug. Wie so oft: Verspätung, Ausfall, die Fahrt endete anders als geplant. Als ich dann nach einer Verbindung für die letzten 40 Kilometer bis zu meiner Heimatstadt suchte, bin ich hinten rüber gekippt. Beste Verbindung: 2:09 Stunden. Aber den Zug hatte ich gerade verpasst. Der nächste kam eine Stunde später, dann aber Fahrtzeit 2:52 Stunden. Für 40 Kilometer! Also habe ich mich abholen lassen - mit dem Auto.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Mobilität auf dem Land bedeutet in den allermeisten Fällen noch Autofahren. Anders ist es kaum möglich. Die Busse fahren vielleicht einmal in der Stunde. Die Fahrt zur nächsten Stadt dauert mit ihnen länger als mit dem Auto. Sie sind deutlich teurer. Und von flexibel und bedarfsgerecht will ich gar nicht erst anfangen. Wenn etwa meine Freundin in der Heimat ihre Kinder zum Kieferorthopäden in die nächste Stadt fahren will, wäre das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln eine Tagesaufgabe. Natürlich nimmt sie das Auto.