Wie Friedrich Merz die CDU wieder stark machen kann

Von der SPD lernen

Ob Merz - so wie Esken - bei der nächsten Bundestagswahl die Größe besitzen wird, einer anderen Person den Vortritt als Kanzlerkandidat:in zu lassen, wird sich zeigen. Eine Große Koalition wird es bei dieser Ausgangslage jedenfalls so schnell nicht mehr geben. Und das ist auch gut so.

Überhaupt: Demokratie gucken hat lange nicht mehr so viel Spaß gemacht. In Berlin können wir gerade live beobachten, wie sich die Mechanik der Macht verschiebt. Scholz statt Merkel, Baerbock im Regierungsflieger, Seehofer im Ruhestand. Eine progressive und ambitionierte Ampel-Koalition sitzt an Stelle der bewährt-bewahrenden Union auf der Regierungsbank.

Dafür sollte die CDU den Wähler:innen danken. Ja, das meine ich absolut ernst. Das schlechteste Wahlergebnis in der Geschichte der Union war ein Geschenk für die CDU. Denn so frei wie jetzt konnte die Partei über Jahre nicht sein - eine zukunftsweisende Chance.

Neustart in der Opposition

Wie die CDU diese Chance nutzen kann, hat Ralph Brinkhaus am Mittwoch vorgemacht. Der Fraktionschef der Union ist jetzt neuer Oppositionsführer im Bundestag, spricht deshalb nach der Regierungserklärung des Kanzlers als Erster.

" Opposition ist Mist ", behauptete einst SPD-Politiker Franz Müntefering. Brinkhaus zeigt mit seiner ersten Rede, dass auch das Gegenteil der Fall sein kann.

Er will nicht bitter klingen, nicht enttäuscht über den eigenen Machtverlust, so wie andere CDU-Oppositionschefs vor ihm, betont Brinkhaus. Stattdessen holt er zu einer filigranen Finte aus, gratuliert süffisant der neuen Regierung - und schaltet erst dann auf Angriff.

Brinkhaus kritisiert die geplante Veränderung der Sitzordnung im Parlament, die Finanzpläne der Ampel und das aus seiner Sicht fehlende Vertrauen der neuen Regierung in die deutschen Sicherheitsbehörden. Eine druckreife Rede, frei vorgetragen - ohne Spickzettel.

Dem CDU-Politiker gelingt damit auf Anhieb, was die AfD in vier Jahren als Oppositionsführerin nie lernen wollte: eine respektvoll-kritische Auseinandersetzung mit den politischen Gegner:innen. Die Union wolle aus der Opposition heraus ihre "Ideen selbstbewusst einbringen", sagt Brinkhaus. Diese Ideen haben viele Wähler:innen im Wahlkampf vermisst. Sie sind der Union über die Jahre abhanden gekommen. Der Grund dafür heißt Angela Merkel.

Merkel ist weg

16 Jahre lang war sie die Machtgarantie der Union mit Dauerabo aufs Kanzler:innenamt. Die persönliche Beliebtheit der Kanzlerin führte zu einer inhaltlichen Erosion, einer Aushöhlung ihrer Partei und einem Machtvakuum an der Spitze.

Ob Atomausstieg oder "Ehe für alle" - Merkel machte Veränderungen möglich, die teilweise ihren eigenen Überzeugungen und dem Markenkern der konservativen CDU entgegenstanden. Ihr strategisches Talent, Kompromisse zu finden, sicherte Merkel die Macht und nahm ihrer Partei das Profil.

Annegret Kramp-Karrenbauer und Armin Laschet hatten als CDU-Vorsitzende unter Merkel keine Chance. Ihnen fehlten Akzeptanz und Autorität innerhalb der Partei und somit die Freiheit zu gestalten. Das konnte nur schief gehen - auch, weil sie wahlweise von Friedrich Merz oder Markus Söder in den Schwitzkasten genommen wurden.

Merz ist wieder da

Für den neuen CDU-Chef ist die Ausgangslage ab Januar eine andere: Angela Merkel ist Bundeskanzlerin a.D., die Union in der Opposition und Ralph Brinkhaus voraussichtlich ein Oppositionsführer auf Zeit.

" Dass der Vorsitz der CDU und die Führung der Unionsfraktion in einer Hand liegen sollten, ist ein prinzipieller Satz, der gilt ", sagte Merz vor einiger Zeit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Am Tag seines Sieges will er - von Journalist:innen darauf angesprochen - dazu keine Stellung nehmen, die Frage stelle sich gerade nicht. Merz, der selbstbewusste Populist, hat strategisch offenbar dazugelernt.

Nachdem der 66-Jährige bereits zwei Mal im Alleingang an dem Versuch gescheitert war Parteichef zu werden, will er es diesmal anders machen - mit echtem Teamwork. Mit Mario Czaja wird Merz einen Generalsekretär und mit Christina Stumpp eine stellvertretende Generalsekretärin ins Konrad-Adenauer-Haus holen.

Beide holten bei der Bundestagswahl Direktmandate: Czaja setzte sich überraschend im Berliner Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf gegen die Kandidatin der Linkspartei durch, Stumpp gewann in der Nähe von Stuttgart. Dass Merz eine Frau in sein Team holt, hätten ihm nach seinem Auftritt beim CDU-Parteitag Anfang des Jahres viele sicher nicht zugetraut.