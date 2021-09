Eine Stimme für Kleinstparteien ist keine für die Tonne 

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Ist das so? Jein. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kleinstpartei tatsächlich die Fünf-Prozent-Hürde reißt, ist gering. Direktmandat auch unwahrscheinlich. Aber jede Stimme, die nicht an die etablierten Parteien geht, ändert etwas an den Machtverhältnissen – entscheidet eventuell darüber, ob eine Koalition möglich wird oder nicht.

Hinzu kommt, dass alle Parteien mit mindestens 0,5 Prozent der Stimmen nach der Wahl jährlich 0,83 Euro für jede gültige Zweitstimme erhalten. So haben Sie Mittel, um ihr Engagement auszubauen und besser für sich zu werben.

Grüne, Piraten, AfD: Auch die waren mal klein

Und es gibt ja auch Beispiele von Kleinstparteien, die tatsächlich eingezogen sind in die Parlamente. Die Grünen waren mal so eine. Oder die AfD . Ich erinnere mich auch noch gut an die Piraten, die 2011 plötzlich groß wurden und ein Jahr später 20 Abgeordnete in den NRW-Landtag schickten. Auch wenn der Höhenflug schnell wieder vorbei war, ihr Kernthema hatte es auf die politische Agenda geschafft: Digitalisierung.

Möglich war das, weil diese Kleinstparteien das perfekte Timing hatten. Die gesellschaftliche Stimmung war jeweils an einem Wendepunkt. Die Grünen nutzten die Friedens- und Ökologiebewegung. Die Piraten sprangen auf die Welle der digitalen Revolution auf. Die AfD traf den Nerv der Enttäuschten von Merkels "Wir schaffen das"-Politik.

Und auch jetzt könnte der Zeitpunkt wieder stimmen. Etwa für die Klimaliste. Denn nach den Erfahrungen von Flut und Hitzewellen geht einigen die Klimapolitik der Grünen nicht weit genug.