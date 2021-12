Neue Regierung im Amt: Die Ampel leuchtet - und macht Hoffnung!

Frischer Wind in Berlin! Endlich ist die Zeit vorbei, in der das Kanzleramt mit seiner phänomenalen Dauerbewohnerin Angela Merkel wie ein Zimmer im Haus der der Deutschen Geschichte wirkte. Die neue Bundeskanzlerin heißt nun Olaf Scholz - und der muss unverzüglich liefern.

Direkt von Null auf Hundert

Es gibt keine Schonfrist. Es gibt keine einhundert Tage Selbstfindungsphase. Einhundert Tage sind in dieser Corona-Global-Pandemie eine Ewigkeit. In einhundert Tagen sind in diesem Jahr von September bis heute rund 14.000 Menschen in Deutschland im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. In einhundert Tagen haben ein und dieselben Politiker erst von "Freedom Day" und dann von "Allgemeiner Impfpflicht" gefaselt. Allein das beweist: Es gibt in dieser Corona-Ära nur das Hier und Jetzt, in dem schnell und auf Sicht agiert werden muss.

Das verbindet den Start der Ampel mit der ersten Adenauer-Ära der Nachkriegszeit: Es sind Ausnahmezeiten. Es gibt kein "Regierungs-Business-as-usual". Jeder Tag ist für die Regierenden eine Bewährungsprobe.

Der neue Kanzler gibt Gas

neuer Bundeskanzler Olaf Scholz

"Corona-Deutschland winterfest machen" lautet das erste Arbeitsziel des Kanzlers. Gleich nach seiner ersten Ministerpräsidentenkonferenz in der neuen Rolle zeigt Scholz zweierlei: betonte Unaufgeregtheit bei gleichzeitig großer Entschlossenheit. Die Impfpflicht für alle soll kommen, so viel ist jetzt klar. FDP hin oder her.

Apropos FDP: Wo bleibt Christian Lindner eigentlich in dieser Startphase? Der ist offenbar auch schon umgefallen und auf den Scholz-Kurs eingeschwenkt.

Der Bundestag folgt ähnlich geräuschlos. Das erste Vorhaben - die begrenzte Impfpflicht - wurde bereits von Bundestag und Bundesrat gebilligt: Ab Mitte März müssen Beschäftigte in Kliniken, Pflegeheimen oder Arztpraxen einen vollen Corona-Impfschutz oder eine Genesung nachweisen. Rums!