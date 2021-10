Erst Hebamme finden, dann schwanger werden

Hebammen verdienen unseren Respekt

Für mich war es das größte Geschenk, nach der Geburt eine erfahrene Frau an meiner Seite zu haben - eine, die mir sogar sympathisch war. In so einer intimem Beziehung muss einfach die Chemie stimmen. Wenn ich schon eine fremde Person zu mir ins Haus lasse, um mit ihr zu besprechen, ob der Wochenfluss immer noch dunkel- oder schon hellrot ist, dann will ich nicht irgendwen nehmen. Ich möchte die Wahl haben. Ich möchte mir eine Frau aussuchen können, der ich vertraue und mit der ich offen sprechen kann.

Aktuell ist das aber leider nur ein Wunschtraum. Damit er in Erfüllung geht, müsste sich einiges ändern: Bessere Bezahlung, mehr Wertschätzung und vernünftige Arbeitsbedingungen!

In Gesprächen mit Hebammen habe ich immer wieder eines gehört: Wir wollen, dass die Gesellschaft uns als die Nummer eins Expertinnen für Geburten anerkennt. Obwohl die meisten Geburten in Deutschland von Hebammen durchgeführt werden, müssen sie sich immer wieder dafür rechtfertigen, eine andere Meinung als Frauen- oder Kinderärzte zu vertreten.

Diese Frauen, die mit einem Baby und seiner Mutter schon vor dem ersten Atemzug so eng verbunden sind, verdienen unseren Respekt und unser Vertrauen. Das ist das Mindeste, was wir ihnen für ihre wahnsinnig wertvolle Arbeit schenken können.

