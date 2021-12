Corona-Kurve steil, Lern-Kurve flach

Reumütig muss dann immer wieder zurückgerudert werden. Es wird sich entschuldigt. Man habe die aktuelle Lage ja nicht vorausahnen können. Aber dann sollten die Politikerinnen und Politiker auch nicht so tun, als wäre das anders, als hätten ihre Aussagen ewige Gültigkeit. Kleine Einschränkungen wie "zurzeit" oder "nach jetzigem Stand" würden helfen. Sonst bleibt bald nicht mehr viel übrig von der Glaubwürdigkeit.

Schlagzeile 3: "Vorerst wohl letztes Spiel in vollem Stadion"

Ja, als in der ersten Welle die Fußball-Bundesligaspiele erstmals vor leeren Rängen stattfinden mussten, gab es noch keine Impfungen, kein 2G -Konzept. Und ja, in den Stadien ist es zugig. Aerosole halten sich dort weniger lange als in stickigen Konzertsälen. Aber warum werden auf der einen Seite Weihnachtsmärkte teilweise abgesagt, freiwillige Kontaktbeschränkungen gefordert, während es immer noch ok ist, dass am Wochenende tausende Fans quer durch die Republik fahren, um sich im Stadion Anfeuerungsrufe entgegenzubrüllen?

Nur wenige Wochen nachdem das ganze Land mit fragendem Blick auf das Karneval feiernde Rheinland geschaut hat, lässt die Stadt Köln das Derby Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln im randvollen Stadion zu. Und stellt danach fest: War keine so gute Idee. Jetzt hat die Ministerpräsidentenkonferenz eine Grenze von maximal 50 Prozent Stadionauslastung festgelegt. In Ländern mit einem hohen Infektionsgeschehen müssen Sportveranstaltungen "nach Möglichkeit" ohne Publikum stattfinden. Sachsen macht schon Geisterspiele. In NRW - wo ein Drittel der Erstligaclubs sitzt - dürfen die Stadien nur bis 30 Prozent gefüllt sein. Trotzdem werden weiter tausende Fans erst in Bussen und Bahnen anreisen und dann auf den Tribünen sitzen.