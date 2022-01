Warum wir uns von Corona-Regeln nicht unterkriegen lassen sollten

Als Gesellschaft müssen wir lernen, uns gegenseitig wieder mehr wahrzunehmen und zu sehen. Mehr Wertschätzung, mehr Geduld, mehr Empathie miteinander.

Wir alle leiden persönlich unter den Auswirkungen dieser Pandemie und wir leiden als Gemeinschaft. Den Umgang miteinander können wir beeinflussen.

"Wir sollten 2022 der Empathie zum Comeback verhelfen." Vassili Golod

Kritik ja, Daueraufregung nein

Kritisch sollten wir aber bleiben, unbedingt. Und es ist auch völlig okay zwischendurch frustriert zu sein. Was uns hingegen nicht weiterbringt, ist die konstante Daueraufregung. Deshalb auch mein Neujahrsvorsatz: Ich lasse mich von den neuen Beschlüssen nicht entmutigen.

Als ich negativ getestet auf den letzten Drücker an der Sporthalle ankam, gab mir eine andere Teilnehmerin den Tipp, mich am Abend vorher testen zu lassen. Auch hier zeigt sich: Gemeinsam lassen sich Lösungen immer noch am besten finden.

Wenn es aus Zeitgründen mal nicht klappt, werde ich einfach joggen gehen. So wird es auch was mit dem ursprünglichen Neujahrsvorsatz. Und mit ein bisschen Glück muss mein Nachbar in einem Jahr nicht mehr alleine auf seinem Balkon Trompete spielen.

Wie bewältigen Sie den Alltag mit Corona-Regeln? Welche Strategien haben Sie entwickelt, damit Sie sich den Spaß in der Freizeit nicht verderben lassen und der Alltag so "normal" wie möglich ist? Und finden Sie auch, dass man sich von den Maßnahmen nicht unterkriegen lassen und optimistisch bleiben sollte? Lassen Sie uns gerne darüber diskutieren - hier in den Kommentaren oder auf Social Media.