Corona-Impfgegner: Ihr habt die Pflicht, euren Status zu nennen!

Sie weiß nicht, welche ihrer Helferinnen und welcher ihrer Helfer, mit denen sie jeden Tag buchstäblich in Berührung kommt, geimpft sind. Ins Heim kommen nur zweifach geimpfte Besucher und Besucherinnen. An der Pforte müssen sie außerdem nochmal einen PCR -Test machen. Was finde ich, völlig richtig ist. Aber wer aus dem Pflegeteam geimpft ist und wer nicht, darf die Heimleitung nicht erfragen. Hauptsache die Daten sind geschützt. Ob die Heimbewohnerinnen und -bewohner geschützt sind, ist zweitrangig. Eine groteske Situation.

Testpflicht für Kita -Babys, aber nicht für Mitarbeiter

Ähnlich widersinnig ist die Lage in den Kindertagesstätten. Dort können Eltern und Großeltern ihre Kinder und Enkel nur hinbringen, wenn sie vorher frühmorgens einen Lolli-Test gemacht und die Küche in ein Analyselabor verwandelt haben. Aber ob alle Erzieher und Erzieherinnen geimpft sind, wissen die Eltern und die Kita -Leitung nicht. Der Datenschutz ist auch hier wichtiger als der Schutz der Kleinkinder.

Und selbst wenn Eltern wüssten, dass zum Beispiel eine Erzieherin nicht geimpft ist, was sollen sie machen? Ihr Kind aus der Kita nehmen, um deren Platz sie hart gekämpft haben? Sollen die Eltern ihren Job aufgeben, um ihre Kinder selbst zu betreuen? Nein, sie können nur hoffen, dass ihre Erzieher und Erzieherinnen nicht zu irgendeinem Querdenker und Esoterik-Verein oder zur AfD gehören. Und nicht zum Lager derer, die behaupten, Corona-Impfungen seien nur das Resultat einer Bill-Gates-Verschwörung oder Impfstoffe würde aus Föten gewonnen.

Recht auf Selbstbestimmung

Ja, es gibt ein Recht auf Selbstbestimmung. Aber es gibt auch ein Recht nicht mutwillig durch andere in Gefahr gebracht zu werden. Eine allgemeine Corona-Impfflicht für Kinder, Jugendliche und für Erwachsene halte ich trotzdem für kontraproduktiv, weil sie den Konflikt zwischen Impfgegnern und Impf-Befürwortern nur noch mehr schürt, den Hass auf die Impfärzte ebenfalls und weil ein solches Gesetz Impfgegner zu Märtyrern machen würde. Wer sich partout nicht impfen lassen will, der lässt sich nicht impfen. Egal welches Gesetz ihn dazu zwingt und welche Belohnung winkt.

Auskunftspflicht statt Impfpflicht

Die werdende Mutter, die ihre Freunde zum Kaffee eingeladen hatte, wirft sich jetzt vor, dass sie ihre Gäste nicht nach einem Impfnachweis gefragt hat.

Aber viel erschreckender empfinde ich die Skrupellosigkeit der Impfgegner in unserer Nachmittagsrunde, die die Gastgeberin nicht vorgewarnt hatten, sondern ihren Status " Ich bin nicht geimpft " erst bekannt gaben, als das Gespräch ganz zufällig auf dieses Thema kam und darauf auch noch stolz waren, weil sie sich von nichts und niemandem unter Druck setzen lassen.

"Impfgegner sollten sich ungefragt outen, bevor sie sich mit anderen in Innenräumen treffen. So geben sie anderen zumindest die Chance, sich zu entscheiden, ob sie die damit verbundene Infektions-Gefahr eingehen wollen oder nicht." Ralph Sina

Ob Erzieher und Erzieherinnen in der Kita oder das Pflegepersonal im Senioren-Heim: Es wird nach meiner Ansicht Zeit, dass alle, die in ihrem Job hautnah anderen helfen, Auskunft geben müssen, ob und wann sie geimpft wurden, und regelmäßig ihrem Arbeitgeber einen PCR -Test vorlegen.

Wie gehen Sie mit Corona-Impfgegnern in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis um? Versuchen Sie sie von der Notwendigkeit zu überzeugen? Treffen Sie sich mit ihnen in Innenräumen? Oder sind sie selbst Impfgegner? Dann erzählen sie mir gerne, warum! Ich freue mich auf Ihre Erfahrungen und Meinung hier in den Kommentaren oder auf Social Media. Lassen Sie uns darüber diskutieren!